Borussia Dortmund Keine Anfragen für Jude Bellingham - wartet Liverpool bis zum Sommer 2023?

Borussia Dortmund verlor in diesem Sommer Erling Haaland (22) an Manchester City. Aus Sicht vieler Experten ist es nur eine Frage der Zeit, bis Jude Bellingham (19) seinem ehemaligen Kameraden auf die Insel folgen wird. Konkrete Angebote gibt es aktuell aber nicht.

Dies unterstrich Sebastian Kehl (42) am Samstag. "Es gibt keine Anfrage für ihn. Das Interesse ist auf jeden Fall groß." Andere Vereine seien allerdings noch nicht an den BVB herangetreten, so der Sportdirektor der Schwarz-Gelben.

Der FC Liverpool wird seit geraumer Zeit mit Bellingham in Verbindung gebracht. Die Reds haben spätestens nach der Verletzung von Thiago (31) einen personellen Notstand in der Schaltzentrale zu beklagen. Eine kurzfristige Lösung lehnte der Meister von 2020 bislang ab. Um im nächsten Jahr den Angriff auf Bellingham zu starten?

Liverpool-Coach Jürgen Klopp (55) ließ sich diesbezüglich nicht in die Karten schauen. "Wenn der richtige Spieler nicht verfügbar ist, neigen wir dazu zu sagen: 'Okay, wir kümmern uns um das, was wir haben, bevor wir einen Spieler verpflichten, der nicht zu 100 Prozent der richtige Spieler ist", so Kloppo vor dem 1:2 bei Man United.