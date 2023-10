Trotz Verlängerung: Arsenal und Co. an Jamie Bynoe-Gittens interessiert

Ein baldiger Transfer des Engländers scheint allerdings sehr unwahrscheinlich. Zum einen, weil der BVB ihm mit dem langfristigen Vertrag ein Zeichen gegeben hat, dass sie auf Bynoe-Gittens zählen, zum anderen, weil auch der Spieler offenbar nicht an einen Transfer denkt.

Die noch lange Vertragsdauer scheint potenzielle Interessenten aber nicht abzuschrecken. Wie das Portal Teamtalk schreibt, sei ein Trio aus der Premier League, namentlich der FC Arsenal, der FC Chelsea und Newcastle United, dennoch an dem 19-Jährigen interessiert.

"Ich fühle mich unglaublich wohl in dieser Mannschaft, in dieser Stadt, in diesem Stadion", sagte er kürzlich. "Der BVB war immer mein erster Ansprechpartner, weil er über viele Jahre hinweg gezeigt hat, dass er jungen Spielern Einsatzzeit auf höchstem Niveau gibt, wenn sie durch Leistung überzeugen."

Bellingham und Sancho als Vorbilder für Bynoe-Gittens?

Gute Beispiele dafür sind seine ehemaligen englischen Teamkollegen Jadon Sancho und Jude Bellingham, die sich in Dortmund zu Weltklasse-Spielern entwickelt hatten und den Verein schließlich für eine hohe Ablösesumme verlassen durften. Doch so weit dürfte es bei dem englischen U21-Nationalspieler noch nicht sein. Derzeit wird der Marktwert des Youngsterns von Transfermarkt.de auf 14 Millionen Euro geschätzt.

Der 19-Jährige, der 2020 aus der Jugend von Premier-League-Primus Manchester City nach Dortmund kam, hatte seinen Kontrakt bei den Westfalen erst im vergangenen Jahr bis 2025 verlängert. Anfang Oktober 2023 unterzeichnete er bis 2028. Bei der Borussia wurde er regelmäßig durch langwierige Verletzungen ausgebremst, sodass er bislang lediglich 29 Pflichtspiele im Trikot der Schwarz-Gelben vorzuweisen hat. Dabei gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage.

