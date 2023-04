Tumulte beim FC Bayern: Edin Terzic zieht Vergleich mit dem BVB

Beim FC Bayern entzündet sich momentan ein Flächenbrand nach dem anderen. Edin Terzic will darauf nicht näher eingehen, findet aber, dass die vergangene Woche beim BVB ebenfalls nicht gerade ruhig war.

Die Handgreiflichkeit von Sadio Mane gegenüber Leroy Sane, die wachsende Kritik an der Kaderplanung des FC Bayern, die 0:3-Niederlage in der Champions League bei Manchester City oder das erneut frühe aus im DFB-Pokal: der FC Bayern ist in der jüngsten Zeit wieder zum FC Hollywood mutiert.

"Es ist schwer, das aus der Ferne zu bewerten", sagte Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic zunächst während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr), als er zu den Unruhen beim großen Rivalen befragt wird.

Und weiter: "Ehrlicherweise fühlte sich die letzte Woche bei uns auch nicht ruhig an. Wir hatten unsere eigenen Themen." Der Rückstand des BVB auf den Münchner Tabellenführer beträgt lediglich zwei Punkte. Terzic und Co. hoffen darauf, in den nächsten Wochen den Rückstand noch aufholen zu können.

Man werde alles andere am Ende der Saison bewerten und sehen können, meint Terzic. "Wir wissen, dass wir genug eigene Themen haben, um die wir uns kümmern müssen." Dem BVB erteilt zumindest sportlich nahezu dasselbe Schicksal – aus der Champions League und dem DFB-Pokal sind die Schwarz-Gelben schon ausgeschieden.