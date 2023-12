Ãœberraschendes GerÃ¼cht: BVB will William Carvalho verpflichten

Der Transferfokus des BVB im Januar liegt eigentlich auf den defensiven Flügeln. In Spanien wird jedoch der Name William Carvalho heiß gehandelt.

Borussia Dortmund signalisiert offenbar konkretes Interesse an William Carvalho. Nach Informationen des spanischen Portals todofichajes.com will der BVB den 31-Jährigen im nahenden Wintertransferfenster verpflichten.

Die Schwarz-Gelben, so steht es dort geschrieben, seien "sehr" an Carvalho interessiert. Das Gerücht überrascht und ist wohl eher mit Vorsicht zu genießen. Und das aus mehreren Gründen.

Was gegen einen BVB-Wechsel von William Carvalho spricht

Zum einen stand Carvalho bei Betis Sevilla in dieser Saison so gut wie nicht im Kader, vor allen Dingen zu Beginn der Saison. Darüber hinaus sollen die Andalusier eine Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro aufrufen.

William Carvalho spielt seit 2018 für Betis Sevilla - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Carvalhos Vertrag läuft noch bis 2026, Ex-Klub Sporting hält eine Weiterverkaufsbeteiligung von stolzen 25 Prozent. Der Sechser, immerhin 80-facher portugiesischer Nationalspieler und 2016 Europameister sowie 2019 Gewinner der Nations League, stand bisher nur elfmal (515 Minuten) auf dem Platz.

Jadon Sancho hat beim BVB Priorität

Der Dortmunder Fokus liegt im Januar vielmehr auf die Verstärkung von womöglich beiden Außenverteidiger-Positionen. Zudem gibt es anhaltende Mutmaßungen über die bevorstehende Rückkehr von Jadon Sancho.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte jüngst in Bezug auf mögliche Wintertransfers: "Das will ich nicht ausschließen. Es ist aber auch nicht zwingend notwendig. Die Frage ist, ob es in einer Winter-Transferperiode sinnvolle Optionen gibt, die wirtschaftlich darstellbar sind."

