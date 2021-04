Borussia Dortmund : Verlängerung mit Ousmane Dembele: So plant der FC Barcelona

Der FC Barcelona treibt die Planungen für die kommenden Jahre voran. Ousmane Dembele soll so schnell wie möglich mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden.

Der FC Barcelona möchte wohl in absehbarer Zeit mit Ousmane Dembele verlängern. Wie die SPORT berichtet, soll die noch bis 2022 bestehende Zusammenarbeit vorzeitig bis 2025 verlängert werden. Bis zur Europameisterschaft soll Klarheit in dieser Personalie herrschen.

Dembele befindet sich in stark aufsteigender Form, was Medienberichten zufolge auch andere Klubs auf den Plan treten lässt. In Barça-Kreisen vermutet man angeblich, dass das Interesse von Juventus Turin verantwortlich für Dembeles zögerliches Verhalten hinsichtlich einer Vertragsverlängerung ist.