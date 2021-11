Borussia Dortmund : Verlässt Jude Bellingham den BVB? Micheal Zorc mit klarer Tendenz

Geht es nach Michael Zorc, kann Borussia Dortmund über einen langen Zeitraum mit Jude Bellingham planen. In der Sport Bild verweist der BVB-Sportdirektor darauf, dass schon im vergangenen Sommer massenhaft Topklubs an Bellingham interessiert waren. "Er hat sich bewusst für den BVB entschieden und das Konzept, das wir ihm vorgestellt haben. Seine Entwicklung in Dortmund ist noch längst nicht am Ende."

Im Westfalenland hat Bellingham einen phänomenalen Start hingelegt und gehört längst zum unverzichtbaren Mannschaftsteil – und das trotz seiner erst 18 Jahre. Dem Sportboulevardblatt zufolge macht sich der Shootingstar selbst über einen Wechsel aktuell überhaupt keine Gedanken. Bellinghams Vertrag ist noch bis 2025 datiert, so dass der BVB beruhigt in die Zukunft blicken kann.