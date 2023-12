BVB-Verbleib oder Abschied? Zeitplan bei Mats Hummels steht

Mats Hummels (34) verlängerte seinen Vertrag im Mai um ein weiteres Jahr bis 2024. In der laufenden Saison blüht der 34-Jährige förmlich auf und erlebt seinen zweiten Frühling. Leistungen wie kürzlich gegen AC Mailand soll Hummels auch über 2024 hinaus machen, Berichten zufolge will man erneut mit dem Routinier verlängern.

Bis 2024 ist Mats Hummels noch an Borussia Dortmund gebunden. Das soll sich laut Sportbild ändern, dem Blatt zufolge will der BVB mit dem Weltmeister von 2014 erneut verlängern. Hummels versetzte Vize-Kapitän Niklas Süle (28) in der laufenden Saison auf die Bank und ist im Team von Edin Terzic (41) nahezu unverzichtbar und kommt auf 18 Einsätze.

Gespräche für April anberaumt

Dem Bericht zufolge will der Verein mit Hummels im April Gespräche über eine Ausweitung seines Arbeitspapiers führen. In der Vergangenheit wurde der 34-Jährige mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht, dort wolle er seine Karriere wohl ausklingen lassen. Sollte er noch weiter auf Top-Niveau spielen wollen, spricht somit nichts gegen eine Verlängerung.

Bei seinen Mitspielern würde ein weiteres Jahr mit Hummels offenbar gut ankommen. "Mats ist eine Säule, immer noch ein ganz klarer Führungsspieler", sagte Julian Brandt (27) der Sportbild: "Er gibt uns eine Komponente als Verteidiger, die uns sehr hilft."

Mats Hummels - Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Terzic adelt Hummels-Leistungen

Ähnlich sieht es auch Terzic, der aus dem Schwärmen kaum herauskam. "Ich finde Mats macht das herausragend gut", begann er sein Loblied: "Das Spiel in Milan war vielleicht das beste Spiel, was er seit Jahren gezeigt hat, und er gibt unserer Mannschaft extrem viel Stabilität und Ruhe durch seine Erfahrung, aber natürlich auch durch seine Qualität, die er hat", adelte der BVB-Trainer seinen Verteidiger.

"Und wir hoffen einfach, dass er noch lange so weitermachen kann", so Terzic. Ob das ein kleines Indiz auf eine Vertragsverlängerung ist? Zumindest scheint klar, dass Terzic nichts gegen eine Verlängerung hätte.

Verwendete Quellen

Sportbild.de