BVB will auf Transfer verzichten: Saudis gehen bei Jadon Sancho voll auf Angriff

Nach seinem öffentlich ausgetragenen Disput mit Erik ten Hag steht Jadon Sancho bei Manchester United auf dem Abstellgleis. Eine gemeinsame Zukunft gibt es nach aktuellem Stand nicht. Der BVB ist an einer erneuten Zusammenarbeit interessiert, ist aber offenbar ohne Chance gegen die Petrodollars aus Saudi-Arabien.

Das Fehlen auf dem neuesten Teamfoto wurde als weiteres Indiz gewertet, dass Jadon Sancho bei Manchester United ohne weitere Chance ist – und den Verein im Januar verlassen wird. Ob per Leihe oder permanenter Basis kommt ganz auf den Interessenten an.

Wie das Portal The Athletic berichtet, wird ein Wechsel nach Saudi-Arabien als das plausibelste Szenario angesehen. Das liegt vor allem an den finanziellen Parametern. Demnach hätten die europäischen Klubs, die Sancho auf dem Zettel haben, schlicht nicht genug Geld, um den in Ungnade gefallenen Briten unterhalten zu können.

Jadon Sancho für Borussia Dortmund zu teuer – verzichtet der BVB?

Sanchos Gehalt von etwa 230.000 Euro in der Woche können sich nur die schwerreichen Klubs aus Saudi-Arabien leisten, heißt es. Borussia Dortmund, das Sancho im Januar gerne zurückholen möchte, könne sich demnach nicht einmal die Hälfte des Salärs leisten. Im Jahr verdient er etwa zwölf Millionen Euro.