"Völlig unter dem Niveau gespielt": Kehl rechnet mit BVB-Profis ab

Borussia Dortmund steckt nach der 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart unerwartet in einer Krise - und dass, obwohl man vier Tage zuvor noch eine starke Leistung gegen Newcastle United (2:0) gezeigt und sich in der schweren Champions-League-Gruppe an den ersten Platz gehievt hatte.

Nun droht man nach der zweiten Ligapleite in Folge in der Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe vollends zu verlieren. Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte sich höchst enttäuscht und zählte seine Profis nach der "brutal enttäuschenden" Vorstellung beim VfB an.

Kehl knallhart: "So dürfen wir nicht auftreten"

"So wie wir aufgetreten sind in sehr, sehr vielen Bereichen und vor allem in der ersten Halbzeit, dürfen wir nicht auftreten", sagte der BVB-Boss nach der Partie und ergänzte mit Blick auf die Meisterschaft oder die Qualifikation für die Champions League: "Wenn uns das häufiger passiert, brauchen wir über Ziele nicht mehr reden.

Eine "ganz, ganz schwache Leistung" habe die Borussia gezeigt, meinte Kehl. "Sehr, sehr viele Spieler" hätten "völlig unter ihrem Niveau gespielt". Der Sportchef des BVB lobte den mutigen und couragierten Auftritt der Stuttgarter, hielt aber fest: "Wie wir uns heute angestellt haben, sowohl gruppendynamisch als auch individuell, so kannst du als Borussia Dortmund nicht auftreten."

Füllkrug mit indirekter Kritik an den Trainer?

Auch BVB-Stürmer Niclas Füllkrug (30) zeigte sich bedient und gestand ein: "Man muss es leider so ehrlich zugeben: Gegen viele gute Mannschaften bekommen wir teilweise unsere Grenzen aufgezeigt. Da muss man aktuell zugeben, dass diese Mannschaften ein 2:1-Ergebnis besser sind als wir - obwohl wir das Material haben, besser zu sein", sagte er bei Sky.

Nach der Länderspielpause geht es für die Borussia mit den schweren Aufgaben weiter. Dann warten Borussia Mönchengladbach, der AC Mailand sowie Überflieger Bayer Leverkusen auf die Westfalen.

Verwendete Quellen

sportbild.bild.de