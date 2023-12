Vor PSG-Duell: Die grandiose BVB-Statistik in der Champions League

Aufgrund der jüngst durchwachsenen Auftritte erweist sich die Situation beim BVB einmal mehr als leicht entzündlich. Vor dem Aufeinandertreffen mit PSG in der Champions League ragt eine Statistik besonders heraus.

Ginge es nach den Zahlenspielen vor der Partie, muss man sich als Anhänger von Borussia Dortmund keine Sorgen machen, dass der BVB im abschließenden Gruppenheimspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr) einen Sieg erringen wird.

Die Dortmunder Borussen haben seit der 1:3-Pleite gegen Ajax Amsterdam im November 2021 in den letzten sieben Heimspielen der Champions League nur ein Gegentor hinnehmen müssen (4 Siege, 3 Remis). Aktuell erlebt der BVB vereinsintern im Europapokal der Landesmeister/Champions League die längste Serie an Heimspielen ohne Gegentor überhaupt (4).

BVB mit bestem Lauf seit über 20 Jahren

Wettbewerbsübergreifend, exklusive Qualifikation, ist es sogar der beste beste Lauf seit einer Serie von fünf Heimpartien ohne Gegentreffer in 2001/02 (Champions League plus UEFA-Pokal). Der BVB führt Gruppe F mit zehn Punkten an, dahinter kommt PSG mit sieben Zählern sowie Newcastle United und der AC Mailand mit jeweils fünf Punkten.

Edin Terzic will mit dem BVB gegen PSG gewinnen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Tritt an diesem Mittwochabend das Worst-Case-Szenario ein, scheidet PSG vorzeitig aus der Champions League aus und muss in der Europa League weitermachen. Aufgrund der Ausgangslage ist man in Dortmund entsprechend vorgewarnt.

"Sie wissen, dass sie einen Sieg brauchen, um sicher in die K.o.-Phase einzuziehen, sie wissen aber auch, dass wir auch einen Sieg wollen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. "Es ist bis zum Schluss eine spannende Gruppe. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Dem wollen wir auch morgen gerecht werden."