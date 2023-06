Wann der BVB den ersten großen Bonus für Jude Bellingham erhält

Per Ad-Hoc-Mitteilung gab der BVB am Mittwoch den bevorstehenden Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid bekannt. Dieser besteht neben einer fixen Transfersumme aus zahlreichen Bonusvereinbarungen, die Schwarz-Gelb erreichen können.

Das Ding ist durch. Jude Bellingham wird in Kürze als neuer Spieler von Real Madrid offiziell vorgestellt. Der BVB hatte zuvor am Mittwoch in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass der Wechsel unmittelbar bevorstehe.

Die Transferentschädigung liegt den Angaben zufolge bei fixen 103 Millionen Euro. Darüber hinaus wurden zusätzlich variable Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Betrags der Sockelablöse vereinbart. Diese sind abhängig vom Erreichen gewisser sportlicher Erfolge von Real und/oder sportlicher Erfolge bzw. Leistungen von Bellingham im Zeitraum der nächsten sechs Spielzeiten.

Ein großer Teil der Boni könnte schon in der nächsten Saison fließen. Laut dem Portal Defensa Central wird ein großer Batzen der Sonderzahlungen fällig, sollte Real die Champions League gewinnen. Der Betrag läge dann bei zehn bis 15 Millionen Euro und würde damit in etwa bei der Hälfte der gesamten Boni bedeuten.

Wer beim BVB in Bellinghams fraglos große Fußstapfen treten wird, ist bisher noch nicht geklärt. Raphael Guerreiro, der als Option für das Mittelfeld galt, wechselt wohl zum FC Bayern. Lorients Enzo Le Fee soll sich für einen Wechsel nach Rennes entschieden haben. Und die Rückkehr von Ilkay Gündogan bleibt sehr wahrscheinlich ein schwarz-gelber Wunschtraum.

