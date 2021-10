Borussia Dortmund : Warum der BVB-Transfer von Marcel Halstenberg platzte

Im zurückliegenden Sommer sollen sich Borussia Dortmund und Marcel Halstenberg ganz nahegekommen sein. Durchgeführt wurde ein Wechsel an die Strobelallee letztendlich nicht. Warum es den Außenbahnspieler bei RB Leipzig hielt.

Verschiedenen Medienberichten zu urteilen war alles schon vorbereitet für einen Wechsel von Marcel Halstenberg zu Borussia Dortmund. Der neunfache deutsche Nationalspieler hat nun gegenüber dem Sportbuzzer erörtert, wieso der angedachte Transfer zu den Schwarz-Gelben nicht realisiert worden ist.

"Es gab Kontakt, aber das Ganze war vor allem wegen meiner Verletzung nicht umsetzbar", schildert der 30-Jährige die Umstände des geplatzten Deals. Halstenberg plagen seit Monaten Probleme am Knöchel und Knie. Eine Prognose, wann er wieder in den regulären Spielbetrieb einsteigen wird, will der Laatzener unterdessen nicht abgeben.