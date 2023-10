Was für ein Pech: BVB lehnte Victor Boniface ab

Neben Serhou Guirassy ragt in den ersten Bundesliga-Wochen Victor Boniface heraus, gehört definitiv zu den Shootingstars. Der BVB hatte die Möglichkeit, sich konkret mit dem Topstürmer zu befassen.

Boniface war dem BVB in diesem Frühjahr angeboten worden, die Dortmunder Borussen lehnten allerdings ab. Es war die Zeit, als Sebastien Haller nach seiner Krebserkrankung gerade seine Hochform hatte. Die Entscheidungsträger an der Strobelallee sahen deshalb keinen Bedarf.

Borussia Dortmund ist die Möglichkeit angeboten worden, eine Zusammenarbeit mit Victor Boniface einzugehen. Wie die Sport Bild berichtet, ist das Profil des 22-Jährigen über Vermittler an den BVB herangetragen worden.

Statt BVB: Victor Boniface überragt bei Bayer Leverkusen

Boniface wechselte stattdessen für etwas mehr als 20 Millionen Euro zum Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen – und schlug dort voll ein. Mit neun Toren und drei Vorlagen avanciert Boniface zu den überragenden Stürmer der Top-5-Ligen. Als Belohnung folgte das Debüt für die nigerianische Nationalmannschaft.

Statt Boniface kam in den letzten Zügen dieses Transfersommers Niclas Füllkrug nach Dortmund. Der DFB-Stürmer traf zuletzt zweimal in Folge und geht auf wie neben dem Platz voran. Insgesamt werden 13 Millionen Euro Ablöse fällig, zwei Millionen Euro sind als Boni ausgehandelt worden. Diese fallen aber nur zur kompletten Zahlung an, sollte Füllkrug dauerhaft und extrem erfolgreich mit dem BVB spielen.

