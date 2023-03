Watzke huldigt Edin Terzic: "Hoffen, dass er beim BVB eine Ära prägen kann"

Edin Terzic hat bei Borussia Dortmund eine lange vermisste Gefühlswelt wiederbelebt. Für Hans-Joachim Watzke ist klar, dass der Trainer dem BVB so lange wie möglich erhalten bleiben soll.

Fällt bei Borussia Dortmund das Wort Ära, kommt einem sofort Jürgen Klopp in den Sinn. Sieben Jahre war er bei den Schwarz-Gelben als verantwortlicher Trainer angestellt und prägte die letzte große Erfolgszeit. Die Macher an der Strobelallee hoffen mit Edin Terzic wieder auf so einen Glücksgriff.

"Wir hoffen, dass er eine Ära prägen kann. Eine so lange Trainer-Amtszeit ist das, wonach sich alle sehnen", erklärt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der Sport Bild. "Natürlich ist es am Ende auch ein bisschen von Ergebnissen abhängig. Edin hat jedenfalls einen sehr großen Vertrauensvorschuss und einen hohen Kreditrahmen, das ist doch klar."

Terzic ist dem BVB aufgrund seiner früheren Tätigkeiten als Scout und Jugendtrainer tief verbunden. Nachdem er die Saison 2020/21 nach der Entlassung von Lucien Favre interimistisch rettete, wurde Terzic zur aktuellen Spielzeit erneut das Vertrauen geschenkt. Nun aber im langfristigen Angestelltenverhältnis.

Watzke ist überzeugt von Terzics absolutem Willen und der Leidenschaft, mit der er sich dem BVB hingibt und diese auch gegenüber seinen Mitarbeitern und Spielern vorlebt: "Edin ist bienenfleißig. Ich erlebe das ja auch selbst. Wenn wir uns abends austauschen, dann sage ich auch schon mal: 'Mach morgen mal etwas langsamer.' Aber 'langsam' hat er nicht auf dem Schirm. Er ist so ein fantastischer Arbeiter, dass man aufpassen muss, dass er sich nicht überarbeitet."

