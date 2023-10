Watzke offen: BVB wird Abstand zum FC Bayern "nicht verringern können"

Hans-Joachim Watzke glaubt nicht, dass seine Borussen dem FC Bayern in finanzieller Hinsicht in nächster Zeit gefährlich werden können - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern München gewinnt seit 2013 Jahr um Jahr die Meisterschaft. Das liegt unter anderem an der Finanzpower des Rekordmeisters. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke weiß: Auch in den kommenden Jahren werden die Bayern in Sachen Geld in ihrer eigenen Liga spielen.

"Finanziell begegnen wir uns nicht auf Augenhöhe, und diesen Abstand werden wir auch in den kommenden Jahren nicht verringern können", gibt der Geschäftsführer der Schwarzgelben im Gespräch mit der Sport Bild zu.

Watzke verhehlt dabei nicht, dass Borussia Dortmund in Sachen Wirtschaftlichkeit in den letzten Jahren ebenfalls zu einem Topplayer aufgestiegen ist. Innerhalb von 18 Jahren habe man den Umsatz von 75 Millionen auf 500 Millionen gesteigert, so der Unternehmer.

Aber auch der FC Bayern habe seine Hausaufgaben gemacht: "Die Bayern hatten damals einen Umsatz von 300 Millionen, heute von 800 Millionen." Trotz der finanziellen Lücke zum Branchenprimus will der BVB die Süddeutschen sportlich hinter sich lassen.

"Wir haben für einen spannenden Meisterkampf gesorgt", erinnert der 64-Jährige an die knapp verpasste Meisterschaft der Schwarzgelben, die durch einen Heimsieg über den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag den ersten Bundesliga-Titel seit 2012 hätten gewinnen können, aber nicht über ein 2:2-Remis hinauskamen.

Auch jetzt wollen sie Schwarzgelben das Feld den Bayern nicht kampflos überlassen. " Ich bin mir sicher, dass wir in der Bundesliga auch in dieser Saison wieder einen spannenden Meisterkampf haben werden", so der Sauerländer, der seit 2005 Geschäftsführer des BVB ist.

