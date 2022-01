"Kein Zerwürfnis : Causa Haaland: BVB-Boss Watzke spricht Klartext

Beim BVB stehen im Sommer wieder etliche Personalentscheidungen an. Der am heißesten diskutierte Name ist mit Abstand Erling Haaland. Der Norweger fühlte sich jüngst von den Klubbossen unter Druck gesetzt. Dortmunds Geschäftsführer, Hans-Joachim Watzke, sprach nun von missglückter Kommunikation.

"Erling hatte das Gefühl, in den Medien stand, dass wir ihm ein Ultimatum gesetzt haben, was wir aber nicht gemacht haben", stellte Watzke vor dem 3:2-Sieg seiner Borussia gegen Hoffenheim richtig und unterstrich dann noch einmal: "Wir haben das geklärt, es gibt kein Ultimatum an ihn."

Haaland besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2024. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 90 Millionen Euro soll es ihm aber erlauben, schon im Sommer zu einem europäischen Topklub zu wechseln. Die Schwarz-Gelben würden sich über eine schnelle Entscheidung natürlich freuen, weil sie so im Falle eines Abgangs schnell nach einem passenden Ersatz suchen könnten.