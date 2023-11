Wegen Formkrise: Karim Adeyemi von BVB-Bossen angezählt

Karim Adeyemi kommt in der laufenden Saison einfach nicht in Tritt - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Für Karim Adeyemi (21) ist die bisherige Saison eine zum Vergessen. Bei Borussia Dortmund kommt der 30-Millionen-Mann überhaupt nicht in Fahrt, in der Nationalmannschaft scheint er zunächst außen vor zu sein. Nun haben sich die BVB-Bosse den Offensivspieler offenbar zum Rapport bestellt.

Karim Adeyemi sorgt in den letzten Wochen für mächtig Wirbel – allerdings nicht wegen seiner sportlichen Leistungen und vor allem nicht im Positiven. Bei Borussia Dortmund kommt der Offensivspieler, der vergangene Spielzeit dank einer starken Rückrunde maßgeblich am Dortmunder-Aufschwung und der Beinahe-Meisterschaft beteiligt war, überhaupt nicht in Schwung.

Rapport bei Kehl und Terzic

In 13 Einsätzen (nur 545 Spielminuten) stehen nur zwei Vorlagen zu Buche, auf einen Treffer wartet der Junioren-Nationalspieler weiterhin. Daher musste der 21-Jährige laut einem Bild-Bericht in der vergangenen Woche zum Rapport bei den BVB-Bossen um Trainer Edin Terzic (41) und Sportdirektor Sebastian Kehl (43) antreten.

Dabei habe man ihm demnach klargemacht, dass man mit den bisher gezeigten Leistungen ganz und gar nicht zufrieden sei. Verständlich, dass man sich für ein Investment von 30 Millionen Euro, die man im Sommer 2022 an RB Salzburg zahlte, mehr erhofft hat. Ob das Gespräch etwas gebracht hat, wird man am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach beobachten können.