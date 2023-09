Rätsel um Karim Adeyemi: BVB-Stürmer wegen Promi-Freundin in der Krise?

In der abgelaufenen Saison zählte Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund vor allem im letzten Halbjahr zu den Leistungsgaranten von Edin Terzic. Das hat sich in der aktuellen Saison allerdings komplett geändert. Null Torbeteiligungen in fünf Spielen stehen für den pfeilschnellen Flügelstürmer zu Buche, zu wenig für einen Spieler, für den der BVB vergangenes Jahr 30 Millionen Euro an RB Salzburg überwiesen hatte. Fragt sich nur: Woran liegt es?

Die Bild spekuliert nun, dass die neue Freundin des BVB-Profis etwas mit seinen schwachen Leistungen zu tun haben könnte. Vor wenigen Monaten machten Adeyemi und die Rapperin Loredana (28) ihre Partnerschaft öffentlich. Seitdem hakt es beim 21-Jährigen. Wie das Blatt erfahren haben will, soll die Tochter der Musikerin ein möglicher Grund für die Leistungsdelle sein. So beschäftige der Nachwuchs das Paar auch nachts, was Adeyemi wohl den Schlaf rauben solle.

Terzic‘ Co-Trainer zählt Adeyemi an: "Mir fehlt Seriösität"

Erst kürzlich zählte Co-Trainer Armin Reutershahn den deutschen Nationalspieler öffentlich an. Zwar lobte er zunächst: "Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Topspieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden." Stellte dann allerdings klar: "Manchmal fehlt mir einfach die Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und ich würde mir wünschen, dass er noch ernsthafter an die Sache herangeht."