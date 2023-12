Wie der BVB mit Mats Hummels plant – Julian Brandt singt Lobeshymne

BVB will mit Mats Hummels über seine Zukunft sprechen - Foto: / Getty Images

Mats Hummels besticht beim BVB seit Wochen mit starken Leistungen. Die Borussen wollen deshalb in den Zukunftsdialog treten.

Borussia Dortmund will in den nächsten Monaten in den Austausch mit Mats Hummels gehen. Laut einer Meldung der Sport Bild sind für den kommenden April Gespräche bezüglich der Zukunft des 34-Jährigen geplant.

In welche Richtung es dann gehen wird, scheint komplett offen. Hummels ist in dieser Saison eine der Korsettstangen und enorm wichtig für das Gebilde sowie die Defensive. Die starken Darbietungen sorgten unlängst sogar für seine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

BVB: Julian Brandt schwärmt von Mats Hummels

Julian Brandt ist begeistert von Hummels und plädiert ganz klar für eine Vertragsverlängerung: "Mats ist eine Säule, immer noch ein ganz klarer Führungsspieler. Er gibt uns eine Komponente als Verteidiger, die uns sehr hilft. Mats kann sensationell vordenken. Er sticht zum richtigen Zeitpunkt heraus, er sieht, was der gegnerische Spieler plant. Das ist für uns momentan extrem wichtig."

Mats Hummels' Vertrag beim BVB läuft aus

Hummels gehört längst zu den BVB-Rekordspielern und ist mit 486 in Schwarz-Gelb absolvierten Partien hinter Michael Zorc (572) der Protagonist mit den zweitmeisten Einsätzen. Von den Aktiven ist Marco Reus (405) ebenfalls noch vertreten.

Hummels selbst hatte seine Zukunft vor Kurzem offen gelassen und daran erinnert, dass er in der vorigen Saison extrem spät seinen Vertrag noch mal verlängerte: "Ich glaube, auch dieses Jahr wird sehr lange offen sein, wie und ob es weitergeht."

