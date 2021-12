Borussia Dortmund : Wie Karim Adeyemi über einen Winterwechsel denkt

Karim Adeyemi weckt bei den ganz Großen in Europa Begehrlichkeiten. Nach dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League musste sich der umworbene Shootingstar mit Fragen zu seiner Zukunft auseinandersetzen.

FC Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid, FC Barcelona – die Creme de la Creme des europäischen Fußballs wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mit einem Transfer von Karim Adeyemi (19) in Verbindung gebracht. RB Salzburg wird der Senkrechtstarter definitiv verlassen.

Nur nicht im kommenden Wintertransferfenster, das in Kürze seine Tore öffnen wird. "Auf jeden Fall" werde er über den Januar hinaus in Österreich bleiben, sagte Adeyemi am Mittwochabend bei Sky Austria. Zuvor schrieb der Youngster mit RB Fußballgeschichte.