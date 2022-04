Wunschziel Premier League: Julian Brandt will den BVB verlassen

In den vergangenen drei Jahren hatte Julian Brandt nie den Status erreicht, den er bei Borussia Dortmund hätte einnehmen sollen. Deshalb soll demnächst eine Veränderung her.

Julian Brandt kann sich offenbar nicht dafür erwärmen, seinen noch bis 2024 datierten Vertrag bei Borussia Dortmund zu erfüllen. Wie die Bild berichtet, möchte der 25-Jährige im Sommer einen Klubwechsel vornehmen. Vater und Berater Jürgen Brandt sondiere bereits den in- wie ausländischen Markt.

Marco Rose hatte Brandt in den letzten Wochen zwar wieder öfters das Vertrauen geschenkt, das dieser auch mit einer aufsteigenden Form zurückzahlte. Dennoch ist der deutsche Nationalspieler in den vergangenen drei Jahren nur äußerst selten an seine Leistungsgrenze gekommen.