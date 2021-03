Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko: BVB gibt ihm grünes Licht

Ende März steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft die Teilnahme an der Europameisterschaft im Ungarn auf dem Plan. Für Borussia Dortmund geht es klar, sollte sich Trainer Stefan Kuntz für eine Nominierung von Youssoufa Moukoko entscheiden.

Im Rahmen des Achtelfinalrückspiels der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla fühlte Stefan Kuntz schon mal vor bei den Verantwortlichen. Der U21-Trainer hat im Sinn, Youssoufa Moukoko mit zur anstehenden Europameisterschaft in Ungarn zu nehmen.

Interventionen seitens des BVB gäbe es bezüglich einer EM-Teilnahme des Supertalents nicht. "Es hat Gespräche darüber gegeben mit Stefan Kuntz, zuletzt auch hier in Dortmund", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag, um dann nachzuschieben: "Wir würden das sehr begrüßen und würden uns freuen, wenn er diesen Schritt in Richtung U 21 macht."