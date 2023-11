Youssoufa Moukoko lehnte Last-Minute-Wechsel zum 1. FC Köln ab

Bei Borussia Dortmund ist man vollends von den Qualitäten von Youssoufa Moukoko überzeugt. Sowohl Trainer Edin Terzic (41) als auch Sportdirektor Sebastian Kehl (43) loben den Angreifer in den höchsten Tönen. Dennoch hat er aktuell einen schweren Stand beim BVB.

So hat Sommer-Neuzugang Niclas Füllkrug derzeit klar die Nase vor dem 18-Jährigen, dem meistens nur der Platz auf der Bank bleibt. Immerhin hat er mittlerweile offenbar Sebastien Haller (29) den Rang als Stürmer Nummer zwei abgelaufen und kommt meistens als erste Angriffs-Alternative aufs Feld.

Moukoko wollte nicht zum 1. FC Köln wechseln

Im Sommer hätte der deutsche Nationalspieler den Verein allerdings auch verlassen können. So soll unteranderem der 1. FC Köln am letzten Tag des Transferfensters versucht haben, Moukoko in die Domstadt zu locken, berichtet die Sportbild. Bislang war berichtet worden, dass der BVB abgelehnt hatte, Moukoko jedoch nicht.