Youssoufa Moukoko: Klare Worte von BVB-Coach Edin Terzic

Youssoufa Moukoko (18) verlängerte nach langem Verhandlungspoker im vergangenen Januar seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2026. An Sebastien Haller kam der Youngster aber in der Rückrunde nur selten vorbei. Der BVB setzt dennoch weiter auf den jungen Mittelstürmer.

"Es gibt nicht viele Spieler in unserem Kader, die über 1,80 Meter groß sind", erklärt Terzic gegenüber Sport1. Da Haller mit der Elfenbeinküste im Januar aller Voraussicht nach zum Afrika-Cup 2024 fahren wird, sucht der BVB Ersatz. Terzic: "Für diese Phasen und Profile schauen wir, tauschen uns aus."

Die Suche nach einem kopfballstarken Stürmer ändert aber nichts an der Wertschätzung Edin Terzic für Moukoko. "Das Vertrauen von seiner Seite ist groß und das Vertrauen von unserer Seite ist riesig", stellt der BVB-Übungsleiter klar.

Donyell Malen hat " unglaubliche Fähigkeiten"

Große Stücke hält Terzic nicht nur auf Moukoko, sondern auch dessen Offensivkollegen Donyell Malen (24, Vertrag bis 2026), der im vergangenen Jahr als Verkaufskandidat gehandelt worden war, dann aber unter Terzic durchstartete.

"Er hat in der Vorbereitung daran angeknüpft, wo er zum Ende der Saison von seiner Leistung her in der Mannschaft war", lobt der Fußballlehrer den niederländischen Nationalspieler. Malen habe "unglaubliche Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins" und sei gefährlich im Torabschluss.

