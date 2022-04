Youssoufa Moukoko: BVB-Coach Rose kontert Berater-Kritik

Patrick Williams, der Berater von Youssoufa Moukoko, hatte zu Beginn des Jahres damit gedroht, seinen Klienten zu einem anderen Verein wechseln zu lassen, sollte dieser beim BVB nicht mehr Einsätze bekommen. Diesen Worten nahm sich Dortmunds Trainer Marco Rose an und verwies auf die schwierige Situation seines Schützlings.

Zu Beginn räumte der Coach eigene Fehler im Umgang mit Moukoko ein. "Möglicherweise gab es das ein oder andere Spiel, bei dem er in guter Verfassung war und ich ihn trotzdem nicht gebracht habe. Den Schuh ziehe ich mir gerne an", sagte der BVB-Coach.

In dieser Spielzeit kommt das Nachwuchstalent erst auf elf Einsätze in der Bundesliga. Der letzte Startelf-Einsatz war am 25. September des letzten Jahres gegen Gladbach. Die fehlenden Spielminuten haben laut Rose aber einen ganz klaren Grund.

"Der Mouki ist so oft verletzt gewesen diese Saison und stand gar nicht zur Verfügung", so der ehemalige Gladbacher. Die wiederholten Muskelbeschwerden des 17-Jährigen machten eine Rückkehr auf den Platz unmöglich: "Natürlich braucht er dann immer wieder Zeit, um den Anschluss zu finden."