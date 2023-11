Youssoufa Moukoko verteidigt Adeyemi nach DFB-Wirbel

Karim Adeyemi sorgte mit seiner Absage an die U21- Nationalmannschaft für großen Wirbel. Selbst der Präsident ist DFB fühlte sich genötigt, öffentlich Kritik am Dortmunder zu äußern. Youssoufa Moukoko verteidigt seinen Vereinskollegen.

Am Rande der Partie wurde der 19-jährige zum Verhalten seines Vereinskollegen Karim Adeyemi befragt, der der U21 eine Absage erteilt hatte und dafür Kritik von DFB-Boss Bernd Neuendorf ("Es bringt auch nichts, jemanden zu zwingen, hierherzukommen, wenn er dann mit halbem Einsatz und mit wenig Energie hier auftritt") einstecken musste.

Eric Martel (56.), Nick Woltemade (79.) und Merlin Röhl (82.) erzielten die Tore für die Deutschen beim 3:1-Erfolg, Youssufa Moukoko blieb ohne eigenen Treffer. Ausnahmsweise. In bisher zehn Auftritten für die älteste Juniorenmannschaft des DFB erzielte der Dortmunder zwölf Tore.

Die deutsche U21 gewann am Dienstag das Topspiel der Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 gegen Polen. In Essen fuhrt die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo den vierten Sieg im vierten Spiel ein.

Youssoufa Moukoko zeigt Verständnis für Adeyemi. "Man muss einfach akzeptieren, dass er nicht gekommen ist, weil er in Dortmund hart arbeiten möchte", erklärte der Mittelstürmer. Es gebe einen " Hintergrund, warum er nicht hier ist." Dafür müsse man Verständnis haben.

An den sportlichen Qualitäten seines Landsmanns hegt Moukoko keine Zweifel. "Karim hat unfassbares Potenzial, er ist ein unfassbarer Spieler", so der Neuner. "Ich sehe ihn jeden Tag in Dortmund. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn er wieder zur U21 kommt."

Berater verteidigte Adeyemi

Adeyemis Berater Thomas Solomon hatte die Absage seines Klienten damit begründet, dass dieser bei Borussia Dortmund "hart" trainiere und ihm die "intensive Arbeit" mit Vereinstrainer Edin Terzic guttue und er sich zurück in die Nationalmannschaft kämpfen wolle.

Karim Adeyemi hat nach einer starken Rückrunde 2022/23 in der laufenden Spielzeit mit einem andauernden Formtief zu kämpfen. In der Bundesliga stand er erst knapp 320 Minuten auf dem Rasen. Auf sein erstes Saisontor wartet der 21-Jährige nach wie vor.

