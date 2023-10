Zehn Torbeteiligungen: Topstürmer beim BVB im Fokus

Der BVB hat situationsbedingt durchaus Bedarf an einem neuen Mittelstürmer. In Portugal könnte sich eine formidable Alternative auftun.

In neun Pflichtspielen steht der Stürmer, der vom englischen Zweitligisten Coventry City geholt wurde, bei starken acht Toren und zwei Vorlagen. Ein Senkrechtstart, der anderen Klubs nicht verborgen geblieben ist.

Sporting Lissabon hatte in diesem Sommer den richtigen Riecher. Für 20 Millionen Euro ordnete Trainer Ruben Amorim die Verpflichtung von Viktor Gyökeres (25) an. Mit durchschlagendem Erfolg.

Bei BVB-Star Sebastien Haller läuft es in dieser Saison (noch) nicht - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

BVB könnte bei Viktor Gyökeres 2024 ernst machen

Über Mittelsmänner sollen der BVB und die Andalusier bereits an Sporting herangetreten sein. Im kommenden Sommer, so heißt es im Bericht, sind ernsthafte Transferbemühungen vorgesehen. Der BVB ist in der Theorie gut aufgestellt im Sturm.

Bei Sebastien Haller sollen sich die Fitnesswerte nach seiner Krebserkrankung rapide verschlechtert haben. Darüber hinaus soll Youssoufa Moukoko durchaus mit einem Wechsel kokettieren, sollte für ihn auch im Rest der Saison nicht mehr als ein Bankplatz vorgesehen sein. Niclas Füllkrug kommt dagegen immer besser in Fahrt.

Verwendete Quellen

Record