BVB muss sich auf harte Verhandlungen einstellen - Barça und Ajax locken Paris Brunner

Paris Brunner (17) fand sich in den letzten Wochen häufig in einigen Schlagzeilen wieder. Nachdem es zunächst um eine Suspendierung bei Borussia Dortmund ging, machte er kürzlich durch starke Leistungen bei der U17-WM, wo die DFB-Junioren sich den Titel sicherten, auf sich aufmerksam. So soll der BVB mit dem Youngster planen.

Am Samstag sicherten sich die DFB-Junioren den Titel bei der U17-Weltmeisterschaft und schafften damit historisches. Einer der Erfolgsgaranten auf dem Weg zum Titel war Paris Brunner, der letztlich mit fünf Toren zum Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Dass der 17-Jährige zu den besten Spielern seines Jahrgangs zählt, war bereits vorher klar.

In seinen Auftritten für seinen Verein Borussia Dortmund lässt er sein Talent mehrfach aufblitzen. In zwölf Saisonspielen steht er bereits bei elf Treffern. Für die deutsche U17 stehen in 25 Partien starke 20 Tore in seiner Vita. Doch seine Zukunft beim BVB ist ungewiss. Bisher hat Brunner lediglich einen Fördervertrag bis 2025 und noch keinen Profikontrakt.

Will Brunner überhaupt beim BVB bleiben? Barça und Ajax locken

Wie Sky nun berichtet, will man unbedingt mit dem Youngster verlängern. Intern hält man Brunner für mindestens genauso talentiert wie Youssoufa Mouoko (19) der inzwischen seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Profis ist. Im Winter könnte Brunner bereits im Trainingslager der Westfalen teilnehmen.

Die BVB-Bosse glauben, dass Paris Brunner wie Youssoufa Moukoko den Sprung in die Bundesliga schaffen kann - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Trotz der Intention steht dem BVB laut Sky ein "zäher Poker" bevor. Mehrere Klubs, darunter der FC Barcelona und Ajax Amsterdam, sollen am Stürmer interessiert sein. In welche Richtung Brunner tendiert, sei noch nicht abzusehen, heißt es.

BVB prüfte kürzlich wohl sogar Brunner-Entlassung

Während er inzwischen vorwiegend positive Schlagzeilen schreibt, sah es im Oktober noch ganz anders aus. Damals wurde er vom BVB überraschend suspendiert und verpasste dadurch drei Spiele. Kurzzeitig wurde sogar darüber berichtet, dass man eine Entlassung prüfen würde. Inzwischen ist er wieder Teil der U19 des BVB. Bis heute ist unklar, was zu seiner Suspendierung führte.

Ricken schwärmt von Brunner

Lars Ricken hofft, dass der Youngster den Schwarzgelben erhalten bleibt und die Offerten von Barça und Co. in den Wind schlägt. Brunner sei ein "extrem spannender Spieler", auf dessen Leistungen bei der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft man " wirklich stolz" sei, sagte der BVB- Jugendkoordinator gegenüber Sky.

