Gladbach und Frankfurt wetteifern um Mittelfeld-Star

Majeed Ashimeru könnte bald in der Bundesliga zu sehen sein - Foto: / Getty Images

Der RSC Anderlecht strebt nach einer enttäuschenden Saison den personellen Umbruch an. Im Sommer dürfen daher einige Stars gehen. Majeed Ashimeru (25) zählt zu diesen Streichkandidaten. Sein Weg könnte ihn in die Bundesliga führen.

Mit Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sollen laut Voetbalkrant gleich zwei Bundesligavertreter um die Dienste des Ghanaers buhlen. Ashimeru steht in Anderlecht zwar noch bis 2025 unter Vertrag, dürfte aber wohl nicht allzu viel Geld kosten.

Im Juli 2021 überwies der RSC 1,5 Millionen Euro für Ashimeru an RB Salzburg, wo sich der Rechtsfuß nicht dauerhaft durchsetzte. In Anderlecht avancierte er hingegen zum Stammspieler, absolvierte alleine in dieser Saison 42 Pflichtspiele.

Majeed Ashimeru: Welches Bundesliga-Team hat die besseren Karten?

Wie bereits erwähnt, legte Ashimeru mit Anderlecht in diesem Jahr eine enttäuschende Saison hin. Bei Borussia Mönchengladbach haben sie in dieser Spielzeit ähnliche Erfahrungen gesammelt. Die Fohlen dümpelten fast durchgehend im Bundesligamittelfeld herum und konnten spielerisch nur selten auf sich aufmerksam machen.

In Bezug auf die sportliche Perspektive könnten die Gladbacher im Duell mit Eintracht Frankfurt also das Nachsehen haben. Den Hessen geht im Saisonendspurt allerdings ebenso die Puste aus.

Der amtierende Europa-League-Champion befindet sich derzeit im freien Fall und hat vier Spieltage vor Saisonschluss fünf Punkte Rückstand auf Tabellenplatz sechs. Den Frankfurtern droht somit eine Spielzeit ohne internationales Geschäft, was die Chancen auf eine Verpflichtung von Majeed Ashimeru nicht steigern dürfte.

Verwendete Quellen

Voetbalkrant