Bundesliga-Rückkehr: Topklub will Ex-Gladbach-Star Granit Xhaka unbedingt

Bayer Leverkusen will Granit Xhaka zurück in die Bundesliga holen - Foto: / Getty Images

Obwohl Granit Xhaka beim FC Arsenal eine Topsaison spielt, ist er in den langfristigen Planungen nicht wirklich präsent. Eine Rückkehr in die Bundesliga wird deshalb erneut zum Thema.

Granit Xhaka könnte in diesem Sommer unter Umständen wieder in der Bundesliga landen. Laut einem Bericht des Mirror will Bayer Leverkusen den 30-Jährigen unbedingt verpflichten.

Schon im vergangenen Sommer hatte der Topklub aus dem deutschen Fußballoberhaus Interesse an Xhaka signalisiert. Daran soll sich auch nach dem Trainerwechsel auf Xabi Alonso nichts geändert haben. Xhaka ging beim FC Arsenal schon mehrfach durchs Stahlbad, spielt mit sieben Toren und ebenso vielen Vorlagen aber mal wieder eine hervorragende Saison.

Das Problem für den Schweizer Nationalspieler: Um den Kader fit für die Champions League zu machen, planen die Gunners mit Blick auf die kommende Spielzeit den Zukauf von gleich zwei zentralen Mittelfeldspielern. Declan Rice und N'Golo Kante werden als mögliche Neuverpflichtungen gehandelt.