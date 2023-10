Gerardo Seoane mit klarer Ansage an Gladbach-Stürmer Tomas Cvancara

Bereits dreimal sah Cvancara gelb, für einen Stürmer in sechs Spielen definitiv zu viel, besonders wenn man sich anschaut, wie er verwarnt wurde: Beim 4:4 gegen den FC Augsburg wegen einer Rangelei, beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen wegen eines Bodychecks gegen seinen Gegenspieler, und beim 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende war der 1,90 Meter-Hüne mittendrin in einer Rudelbildung.

Für knapp elf Millionen Euro kam Tomas Cvancara im abgelaufenen Transferfenster zu Borussia Mönchengladbach. Fünf Treffer und zwei Vorlagen sind eine sehr starke Ausbeute, für einen Spieler, der seine Heimat Tschechien erstmals in seiner Karriere verlassen hat und das direkt für eine der besten fünf Ligen in Europa.

"Es gehört dazu, dass man seinen Mann steht, wenn es eine Rangelei gibt. Das kann mal passieren, aber dreimal ist zu viel", stellte auch Seoane fest. Zum Vergleich: In seiner Zeit bei Sparta Prag sah Cvancara in 49 Spielen 13-mal die Gelbe und einmal die Rote Karte.

Aktuell laboriert der tschechische Nationalspieler an einer Muskelquetschung, wie lange er noch ausfällt ist unklar. Klar ist aber: Cvancara sollte seine Emotionen in Zukunft besser in den Griff bekommen, um unnötige Verwarnungen zu vermeiden. Verpflichtet wurde er immerhin, um seinen Vorgänger Marcus Thuram, den es zu Inter Mailand gezogen hatte, zu ersetzen – und das schafft er am ehesten, mit Torbeteiligungen.

Verwendete Quellen

