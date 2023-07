Gladbach-Abgang von Ko Itakura vor dem Abschluss – Wechsel zu Ronaldo-Klub kein Thema

Weiter äußert er sich: "Der Berater hat mir aber auch gesagt, dass Itakura nur noch einen Schritt von Napoli entfernt ist." Es scheint also tatsächlich so, als stünde der Wechsel von Itakura nach Neapel unmittelbar vor dem Abschluss. Weil die Verhandlungen scheinbar fortgeschritten sind, signalisiert der Japaner auch kein Interesse daran, künftig außerhalb von Europa zu spielen.

Gladbach erreichte Napoli-Angebot für Ko Itakura

Für Gladbach wäre das ein weiterer schwerer Schlag. Itakura ist in der kommenden Saison des großen Umbruchs eigentlich als einer der Säulen eingeplant. Details zu dem angeblich immer näher rückenden Deal nennt Ragab derweil nicht.

Dem italienischen Portal Sportcampania.it zufolge ist Napoli in der Vorwoche mit einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro am linken Niederrhein vorstellig geworden. Das sei gleichzeitig das Maximale, das Italiens Champion für Itakura, der in Gladbach noch bis 2026 unter Vertrag steht, zahlen wolle. Der Verteidiger blieb am Sonntag dem Trainingsauftakt fern, was allerdings mit seinen jüngsten Nationalmannschaftsauftritten zu tun hatte.

