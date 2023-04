Gladbach bekommt bei Brandon Vazquez zahlungskräftige Konkurrenz

Gladbach ist mit seinem Interesse an Brandon Vazquez (l.) nicht allein - Foto: / Getty Images

Nach aktuellem Stand kann Borussia Mönchengladbach auf dem Sommertransfermarkt keine großen Sprünge vollziehen. Das könnte sich auch im Poker um Brandon Vazquez bemerkbar machen, den eine Armada an Klubs auf dem Schirm hat.

Brandon Vazquez ist offenbar ziemlich heiß begehrt. Crystal Palace, der FC Everton und der AFC Bournemouth gehören laut 90min zu den Klubs, die ein Auge auf den 24 Jahre alten Zentrumsstürmer haben. Dem aber nicht genug.

Darüber hinaus sollen die englischen Zweitligisten Sheffield United, Norwich City und der FC Middlesbrough, die sich allesamt im Rennen um den Aufstieg in die Premier League befinden, Vazquez zumindest auf dem Radar haben. Zusätzlich werden die Glasgow Rangers als potenzieller Abnehmer gehandelt.

Konkurrenz, die finanziell deutlich besser aufgestellt ist als Borussia Mönchengladbach, das bei Vazquez aber einen Vorteil haben könnte. Sportdirektor Roland Virkus höchstpersönlich soll Vazquez live begutachtet, für gut befunden und bereits erste Sondierungsgespräche mit seinem Management geführt haben.

Vazquez lässt sich eine kometenhafte Entwicklung attestieren. Der Stürmer kam in der vorigen Saison für den FC Cincinnati auf starke 18 Tore und acht Vorlagen in der Major League Soccer. In der laufenden Runde steht er bei zwei direkten Torbeteiligungen. Im Januar debütierte Vazquez für die US-amerikanische Nationalmannschaft.

Verwendete Quellen

90min