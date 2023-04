Gladbach: Dieser Schalke-Star ist Wunschspieler fürs Mittelfeld

Tom Krauß (21) steht auf der Einkaufsliste von Borussia Mönchengladbach ganz oben. Wie die Sport Bild in ihrer Mittwochsausgabe berichtet, ist der Mittelfeldspieler des Ligakonkurrenten FC Schalke 04 der Wunschspieler von Sportchef Roland Virkus.

Gladbachs hauptverantwortlicher Kaderplaner war deshalb beim jüngsten Schalker Heimspiel gegen die Hertha (5:2) zugegen, um Krauß aus nächster Nähe zu beobachten. Dieser kam zwar nur 25 Minuten zum Einsatz. Virkus soll ihn aber trotzdem für die neue Saison ganz oben auf seiner Liste notiert haben.

Krauß ist bis Ende Saison von RB Leipzig an Schalke verliehen. Sollten die Königsblauen den Klassenerhalt realisieren, würde eine Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen Euro greifen, plus 1,5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Im Abstiegsfall ist es ausgeschlossen, dass Krauß auf Schalke bleibt.