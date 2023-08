Gladbach: Kommt der Ersatz für Manu Kone aus der Premier League?

In Gladbach müssen sich die handelnden Personen darauf vorbereiten, dass Manu Kone in den letzten Tagen des Sommertransfermarkts doch noch wechselt. Sein Nachfolger könnte aus der Premier League kommen.

Borussia Mönchengladbach hat noch einen Goldesel in seinem Kader. Die Rede ist von Manu Kone (22), der für richtig viel Geld transferiert werden könnte. Dem FC Liverpool sowie anderen Topklubs wird weiterhin Interesse an einer Übernahme des Mittelfeldspielers nachgesagt.

Gladbach macht Boubacar Traore zur Topoption

In Kones Fußstapfen treten könnte Boubacar Traore, der gemäß L'Equipe am linken Niederrhein Priorität genießt, sollte Kone noch bis Anfang September die Vereinsfarben wechseln. Traore wechselte vor einem Jahr zunächst auf Leihbasis vom FC Metz zu den Wolverhampton Wanderers.

Dort hielten sich die Achtungserfolge des 22-Jährigen bis dato in Grenzen. Aufgrund einer Leistenverletzung absolvierte Traore in seinem Leihjahr nur zehn Einsätze in der Premier League – von Januar bis Mai war er komplett außer Gefecht gesetzt.