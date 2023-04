Gladbach macht ersten Sommertransfer klar – neuer Torjäger im Anflug

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Marcus Thuram offenbar fündig geworden – und schlägt wohl erneut in Frankreich zu.

Im Hintergrund läuft derweil die Ersatzplanung auf Hochtouren, und scheint zum Abschluss gekommen zu sein. Nach Informationen von 90 Football aus Frankreich steht Jean-Philippe Krasso unmittelbar vor dem Wechsel an den linken Niederrhein. Der Deal stehe kurz vor dem Abschluss, heißt es.

Es wäre doppelt bitter. Zum einen müssen die Gladbacher, die sich noch immer leise Hoffnungen auf den Einzug in das internationale Geschäft machen, auf ihren Toptorjäger verzichten. Auf der anderen Seite kann sich Thuram nicht gebührend von den Fans verabschieden.

Marcus Thuram muss in Gladbach ersetzt werden - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Jean-Philippe Krasso vor ablösefreiem Wechsel nach Gladbach

Thuram ablösefrei weg, kommt Krasso ablösefrei? Der Vertrag des 25 Jahre alten Torjägers bei der AS Saint-Etienne endet in wenigen Wochen und aktuell ist nicht zu erkennen, dass er diesen verlängern wird. Krasso spielt mit 16 Toren und neun Vorlagen eine überragende Saison in der Ligue 2, Frankreichs zweiter Liga.

Saint-Etienne soll sich in der vorigen Woche noch mal mit Krasso und seinem Management zusammengesetzt haben, um über eine Vertragsverlängerung zu verhandeln. Zur Einordnung: Im November vergangenen Jahres soll Saint-Etienne seinem Torgaranten einen Vertrag mit etwa 540.000 Euro Jahresgehalt angeboten haben. Eine Summe, die das wirtschaftlich angeschlagene Gladbach locker stemmen könnte.

Krasso verfügt grundsätzlich über eine gute Schnelligkeit, hat ausgeprägte technische Fähigkeiten und ist allein anhand seiner Scorerwerte ein guter Abschlussspieler. Die physische Ausprägung ist bei ihm nicht ganz so fortgeschritten wie bei Thuram.

Verwendete Quellen

90 Football