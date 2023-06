Gladbach macht Nachfolger für Manu Kone in Frankreich aus

Manu Kone könnte Gladbach in diesem Sommer verlassen - Foto: / Getty Images

Um die Corona-Verluste auszugleichen, soll Manu Kone Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer eine hohe Ablöse einbringen. Der Nachfolger könnte einmal mehr aus Frankreich kommen.

Roland Virkus und Co. sind momentan noch in Erwartung von substanziellen Angeboten, die aufgrund des großen Interesses deutlich höher ausfallen könnten. Kone, der im Winter 2021 vom FC Toulouse verpflichtet und zunächst bis Saisonende verliehen wurde, könnte durch einen Spieler aus der Ligue 1 ersetzt werden.

Der Poker um Manu Kone konkretisiert sich. Der FC Liverpool soll großes Interesse an der Übernahme des 22-Jährigen signalisieren. Die Reds sind dabei, ihr Mittelfeld umzustrukturieren und Kone ist mittendrin – 40 bis 45 Millionen Euro Ablöse verspricht sich Borussia Mönchengladbach.

Chotard kann in der Zentrale sämtliche Positionen bekleiden und gilt als aggressiver Zweikämpfer mit dennoch fairem Spiel gegen den Ball. Dazu kommt beim 21-Jährigen das gute Auge für den Mitspieler sowie eine ordentliche Spieleröffnung. Chotard drängt nicht darauf, den HSC Montpellier zu verlassen, bei dem er ausgebildet wurde und noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Kone könnte in diesem Fall sogar selbst tätig werden. Der Gladbacher kennt Chotard aus verschiedenen Lehrgängen bei der französischen U21-Auswahl. Im Juni und Juli nehmen beide gemeinsam an der Europameisterschaft in Rumänien und Georgien teil.

