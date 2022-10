Gladbach-Star Kouadio Kone träumt von WM-Teilnahme

Unter Gladbachs neuem Trainer Daniel Farke ist Kone im zentralen Mittelfeld ebenfalls fester Bestandteil, stand in dieses Saison in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf – und verpasste aufgrund von Auswechslungen nur wenige Minuten. "Ich bin in eine neue Liga gekommen, ich konnte mich in einer sehr guten Mannschaft durchsetzen, von meiner ersten Saison an", so Kone über seinen Start. "Ich konnte mein Spielniveau in verschiedenen Bereichen steigern, sei es taktisch oder physisch."

Verwendete Quellen: Onze Mondial