Gladbach-Transfer von Jean-Philippe Krasso droht zu platzen

St.-Etienne hat Krasso im Rahmen des neuen Dialogs ein Angebot über drei Jahre vorgelegt, sein derzeit gültiges Arbeitspapier läuft in wenigen Wochen aus. Von einer deutlichen Gehaltserhöhung sowie einigen im Wert wohl ebenfalls hohen möglichen Bonuszahlungen ist die Rede. Das Gladbach-Engagement scheint nicht mehr ganz so präsent.

Die AS St.-Etienne und Krasso haben dem Portal Africa Foot United zufolge die Verhandlungen in den letzten Tagen wieder aufgenommen. Der Austausch nimmt demnach einen positiven Verlauf, die Gespräche mit Krassos Berater sind gut angelaufen – und der 25-Jährige fühlt sich dem Verein tief verbunden.

Vor etwa drei Wochen war in Frankreich zu lesen, dass der Wechsel von Jean-Philippe Krasso zu Borussia Mönchengladbach unmittelbar bevorstehe. Der Wind scheint sich in dieser Personalie inzwischen gedreht zu haben.

Die Borussen sind ohnehin nicht die einzigen Interessenten. Maccabi Haifa soll Krasso ebenfalls konkret umwerben und ihm ein Angebot mit etwa 3,6 Millionen Euro Jahresgehalt unterbreitet haben. Außerdem gelten einige Klubs aus der Türkei sowie der HSC Montpellier als weitere potenzielle Abnehmer.

Krasso befindet sich in der Form seines Lebens und kommt in der französischen 2. Liga auf 16 Tore und neun Vorlagen in 31 Spielen. In Gladbach suchen die Planer nach einem Nachfolger für Marcus Thuram, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

