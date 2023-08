Gladbach verfolgt weiter Spur von Anton Stach – italienische Konkurrenz

Es scheint allerdings nicht so, als wären beide Spuren extrem heiß, das übliche Abtasten inmitten des Sommergeschäfts. Stach aber ist eine durchaus reizvolle Option für andere Klubs. Und dass nicht nur, weil sein Vertrag in Mainz ausläuft.

Borussia Mönchengladbach hält sich die Option Anton Stach nach wie vor offen. Die Redaktion des Transferinsiders Gianluca Di Marzio berichtet über das anhaltende Interesse an dem 24-Jährigen von Ligakonkurrent Mainz 05.

Gladbach könnte Bedarf für Anton Stach haben

Stach hat eine gewaltige Entwicklung genommen und durfte deshalb sogar sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft geben, für die er bis heute auf zwei Einsätze kommt. Stach ist zudem flexibel einsetzbar, kann in der Zentrale die defensive wie etwas offensivere Variante bekleiden und rutscht wenn nötig in die Innenverteidigung.

Am linken Niederrhein könnte auf beiden Positionen noch Handlungsbedarf entstehen. Nico Elvedi (26) will den Verein bis Transferende verlassen, an Manu Kone (22) soll der FC Liverpool weiterhin interessiert sein.

