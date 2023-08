Gladbach-Wechsel von Jordan Siebatcheu vor dem Abschluss

Jordan Siebatcheu steht vor dem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Dem Berliner Kurier zufolge scheint der Deal unmittelbar vor dem Abschluss zu stehen. Gladbach sei der Abnehmer, von einem Leihgeschäft für die bevorstehende Saison ist die Rede. Ob mit oder ohne Kaufoption, bleibt in der Meldung offen.

Kevin Volland kommt zu Union Berlin, Jordan Siebatcheu nach Gladbach

Dass Union Berlin Siebatcheu nur einem Jahr nach dessen Verpflichtung wieder ziehen lässt, liegt an der bevorstehenden Verpflichtung von Kevin Volland. Der ist laut Sky schon seit Wochen heiß darauf, für die Eisernen zu spielen. Mit der AS Monaco ist bereits Einigung erzielt worden, vier Millionen Euro plus 1,5 Millionen an Zusatzzahlungen werden demnach fällig.

Siebatcheu wechselte im Sommer 2022 für sechs Millionen Euro Ablöse vom BSC Young Boys aus der Schweiz in die deutsche Bundeshauptstadt, kam dort in seiner Debütsaison aber nur auf vier Tore in der Bundesliga. Mit dem neuen Gladbach-Trainer Gerardo Seoane hat Siebatcheu einen großen Befürworter – beide kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit in Bern.