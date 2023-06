Gladbach will großes Juwel von Bundesliga-Konkurrent verpflichten

Fabio Chiarodia (r.) weckt Begehrlichkeiten in Gladbach - Foto: / Getty Images

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach formbaren Jungspielern auf Fabio Chiarodia aufmerksam geworden. Nach Angaben der Sport Bild ist der Innenverteidiger von Werder Bremen der absolute Wunschspieler des neuen Trainers Gerardo Seoane.

Demnach wollte der Schweizer Übungsleiter Chiarodia schon in der vergangenen Saison zu Bayer Leverkusen holen. Für zwei Millionen Euro sei Chiarodia in diesem Sommer zu haben, dank einer Ausstiegsklausel in seinem nur noch bis 2024 gültigen Vertrag.

Am linken Niederrhein muss hinsichtlich dieser Personalie, sollte sie tatsächlich derart heiß sein, eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Chiarodias Möglichkeit zum vorzeitigen Ausstieg beim SV Werder läuft nämlich Ende dieses Monats ab.