Gladbach winkt satter Millionen-Nachschlag für Breel Embolo

Der Verkauf von Breel Embolo könnte dem finanziell stark angeschlagenen Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison noch mal wichtige Millionen einbringen.

Breel Embolo hat sich schnell eingewöhnt bei der AS Monaco und spielt mit zwölf Ligatoren eine starke Debütsaison im Fürstentum. Das freut auch seinen Ex-Verein Borussia Mönchengladbach, der im Optimalfall einen millionenschweren Bonus einlösen kann.

Laut der Rheinischen Post würde sich die von Monaco gezahlte Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro auf bis zu 18 Millionen Euro erhöhen, sollte es am Ende der Saison für die Qualifikation zur Champions League reichen. Das sind satte sechs Millionen Euro, die Gladbach in der angespannten Finanzlage sehr gut zu Gesicht stehen würden.

Das große Problem daran ist, dass Monaco den Einzug in die Königsklasse voraussichtlich verpassen wird. Der Rückstand auf den Tabellendritten Lens beträgt fünf Spieltage vor Saisonschluss acht Punkte. Der dritte Rang bedeutet in Frankreich die Qualifikationsrunde zur Champions League.