Bundesliga Kann Gladbach aufatmen? Nizza-Zuversicht bei Yann Sommer bröckelt

Borussia Mönchengladbach läuft Gefahr, sein Aushängeschild Yann Sommer zu verlieren, hat inzwischen aber offenbar wieder gute Karten. Der werbende OGC Nizza ist nicht mehr so zuversichtlich.

Der OGC Nizza, so deuteten es Berichte der vergangenen Wochen an, ist sich mit Borussia Mönchengladbach bereits wegen eines Wechsels von Yann Sommer einig geworden. Der Schweizer Torhüter genießt an der Cote d'Azur absolute Priorität.

Gemäß L'Equipe ist Nizza inzwischen aber gar nicht mehr so zuversichtlich, was einen Sommer-Transfer anbelangt. Der 33-Jährige zweifelt inzwischen an einem Wechsel nach Nizza. Der langfristige Vertrag, der ihm von Gladbach vorgelegt wurde, bringe ihn zum Nachdenken.