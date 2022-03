Borussia Mönchengladbach : LaLiga-Klubs machen Inter Mailand Konkurrenz bei Marcus Thuram

Marcus Thuram hätte Borussia Mönchengladbach gerne schon im vorigen Sommer verlassen. In der entscheidenden Phase des Transfermarkts verletzte sich der Stürmer jedoch schwer am Knie, so dass Inter Mailand Abstand von einem Wechsel genommen hatte.

Die Nerazzurri befinden sich noch immer auf der Suche nach einem neuen Stürmer und haben Thuram im Blick. Das spanische Portal Fichajes.net berichtet indes von Atletico Madrid sowie dem FC Sevilla als weitere potenzielle Abnehmer.

