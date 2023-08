Millionen-Spritze! Gladbach verdient am Monaco-Wechsel von Denis Zakaria kräftig mit

Der bevorstehende Wechsel von Denis Zakaria zur AS Monaco lässt in Gladbach die Finanzverantwortlichen frohlocken.

Gladbach erhält für Denis Zakaria 2,6 Millionen

Zur Erinnerung: Juve zahlte seinerzeit 10,1 Millionen Euro. Gut für Gladbach, dass Monaco wesentlich mehr auf den Tisch legt. Der französische Erstligist überweist 23 Millionen Euro, Gladbach wird also mit 20 Prozent am Überschuss von 12,9 Millionen Euro beteiligt, was in etwa 2,6 Millionen sind.

Eine nicht zu verachtende Summe, die Gladbach da erhält – und die dabei helfen sollte, noch mal auf dem Transfermarkt nachlegen zu können. "Wir würden gerne noch einen weiteren Stürmer verpflichten", sagte Gladbachs Sportgeschäftsführer Roland Virkus.