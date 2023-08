Transfer-GAU in Gladbach? Nächster Star vor dem Absprung

Borussia Mönchengladbach hat in den letzten Wochen zahlreiche Stammspieler abgegeben. Mit Nico Elvedi (26) könnte in den kommenden Tagen die nächste Identifikationsfigur gehen. Ein Abschied rückt wohl in greifbare Nähe.

Elvedi wird bereits seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Die Wolverhampton Wanderers galten als Favorit auf eine Verpflichtung, konnten den Deal dann in den Meetings mit den Fohlen aber nicht festzurren.

Der FC Everton will hier augenscheinlich besseres Verhandlungsgeschick beweisen. Die Toffees haben nach Informationen des Transferexperten Gianluca Di Marzio schon Kontakt zu den Gladbachern aufgenommen. Die Gespräche dürften von Erfolg gekrönt sein, wenn Everton eine zweistellige Millionensumme auf den Tisch legt.

Geht der Aderlass bei Borussia Mönchengladbach weiter?

Elvedi heuerte 2015 am Niederrhein an und zählte in der Folge zu den absoluten Leistungsträgern der Gladbacher. Sein Abschied wird den Verein und seine Fans in gleichem Maße ins Herz treffen, sollte er denn zustande kommen.