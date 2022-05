Bundesliga Xabi Alonso verlässt La Real: Kommt es diesmal zum Bundesliga-Engagement?

Xabi Alonso ist wieder auf dem Markt. Der zweifache Champions-League-Sieger sucht als Trainer eine neue Herausforderung. Kann er sich nach vier Jahren in Spanien nun für einen Job in Deutschland begeistern?

2019 übernahm Alonso die zweite Mannschaft von Erstligist Real Sociedad. Dies bedeutete für den Trainernovizen gleichzeitig den Einstieg in das Profigeschäft. Mit seinem Team verpasste er den Aufstieg in seiner Premierensaison noch denkbar knapp, bevor es ein Jahr später doch hinauf in die zweite Liga ging.

Nach dem feststehenden Abstieg aus der Segunda Division trennen sich die Wege der beiden Parteien, die sich weiterhin wohlgesonnen sind, wie der Verein vermeldete. Trotz des unglücklichen Abstiegs könnte Xabi Alonso demnächst in der ersten Liga coachen.

Borussia Mönchengladbach soll nach wie vor am früheren Mittelfeldspieler interessiert sein. Schon im letzten Jahr wurde über eine Engagement am Rhein spekuliert. Der 40-Jährige bestätigte die Avancen der Fohlen in diesem Frühjahr sogar.