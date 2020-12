FC Barcelona : Boss-Kandidat bedauert Abschied von Carles Perez und stichelt gegen Braithwaite

Beim FC Barcelona herrscht Wahlkampf. Sieben Kandidaten bewerben sich um die Präsidentschaft und geben in zahlreichen Interviews ihre Meinungen ab. So auch Xavier Vilajoana. Er kritisiert die zurückgetretene Führung für die Transferpolitik der vergangenen Jahre und nennt drei Beispiele.

"Es gibt Transfers, die weh tun, wie den Verkauf von Carles Pérez und Abel Ruiz oder den Kauf von Martin Braithwaite", sagte Vilajoana gegenüber RADIO MARCA.

Barça hatte Perez (22) im Winter 2019/2020 an die Roma verliehen, mittlerweile wurde er für insgesamt 12 Millionen Euro an die Giallorossi verkauft. Abel Ruiz (20) wurde im Januar an Braga verliehen und im Sommer für acht Millionen Euro an die Portugiesen abgegeben.

Wenige Wochen nach dem Winter-Wechsel der beiden Offenisv-Eigengewächse wurde nach der Verletzung von Ousmane Dembele im Februar 2020 Martin Braithwaite für 20 Millionen Euro als Nottransfer von Leganes verpflichtet.