AC Mailand : Brahim Diaz soll langfristig Rossonero bleiben - Sandro Tonali in "Topform"

Der AC Mailand führt die Tabelle der Serie A an, ebenso wie seine Gruppe in der Europa League. Anteil daran hat auch Youngster Brahim Diaz, der langfristig bleiben soll.

Auch Sandro Tonali überzeugt beim AC Mailand

Neben Diaz weiß auch ein zweiter neuer Youngster beim AC Mailand zu überzeugen: Sandro Tonali. Der Mittelfeldregisseur glänzte am Donnerstag in der Europa League gegen Prag (3:0) und erklärte hinterher: "Ich habe das Gefühl, dass ich wieder in meiner besten Form bin."

Der Neuzugang weiter: "Mir fehlt noch die Match-Fitness. Daher sind diese Spiele sehr gut für mich und die Mannschaft. Es ist nie leicht zu gewinnen, besonders nicht mit 3: 0. Wir sind also glücklich."